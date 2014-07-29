Бойовики розстріляли автобус з дітьми, яких евакуювали з дитбудинків Донбасу

Вчора на ділянці траси Донецьк-Волноваха бойовики терористичної організації «ДНР» розстріляли мікроавтобусз дітьми, яких евакуювали з дитячих будинків Донбасу.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За попередньою домовленістю з керівництвом терористичної організації «ДНР», з Донецька у Маріуполь були відправлені мікроавтобуси, які перевозили в загальній складності близько 60 дітей.

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"На шляху прямування один з мікроавтобусів був обстріляний терористами «ДНР» зі стрілецької зброї, не дивлячись на повідомлення керівництва «ДНР» про перевезення дітей, час та маршрут їх проходження", - зазначив Тимчук.

Експерт повідомив, що одна дитина загинула, близько 10 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.