У центрі Донецька терористи розстріляли мікроавтобус
17:11, 14 липня 2014Політика
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У ніч з 13 на 14 липня у центрі Донецька на вулиці Лагутенко невідомі розстріляли мікроавтобус.
У Донецьку розстріляли мікроавтобус / 62.ua
Про це повідомляє ресурс 62.ua з посиланням на джерела в міліції.
В результаті інциденту є один поранений. Наразі момент він знаходиться в лікарні.
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Також наголошується, що на місці злочину знаходяться представники самопровозглашеной "ДНР", які забороняють правоохоронцям проводити оперативно-слідчі дії.
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