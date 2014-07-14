У центрі Донецька терористи розстріляли мікроавтобус

Про це повідомляє ресурс 62.ua з посиланням на джерела в міліції.

В результаті інциденту є один поранений. Наразі момент він знаходиться в лікарні.

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Також наголошується, що на місці злочину знаходяться представники самопровозглашеной "ДНР", які забороняють правоохоронцям проводити оперативно-слідчі дії.