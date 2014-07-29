Міжнародні експерти через бойові дії знову не потрапили на місце катастрофи "Боїнга"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду Нідерландів.

"Група експертів з Нідерландів та Австралії сьогодні не поїхала на місце падіння літака, котрий виконував рейс MH17. На даний момент по дорозі на місце катастрофи відбуваються занадто інтенсивні бойові дії", - відзначили у прес-службі.

У прес-службі зауважили, що найближчим часом більше інформації з цього питання планує оприлюднити ОБСЄ та глава місії експертів з Нідерландів, які мають працювати в Україні, Пітер Яаап Аалсберберг.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Читайте такожВелика Британія вимагає надати слідчим доступ до місця катастрофи "Боїнга"За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

Читайте такожУкраїна і Нідерланди уклали договір про захист розслідування катастрофи «Боїнга»24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.