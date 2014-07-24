Україна делегувала Нідерландам розслідування катастрофи літака Boeing-777

Як повідомили УНІАН в прес-службі президента України, про це йдеться в підписаному сьогодні між Україною та Нідерландами меморандумі про порозуміння щодо розслідування обставин катастрофи. Підписи під меморандумом поставили міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Нідерландів Франц Тіммерманс.

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Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністрами закордонних справ Нідерландів Тіммермансом та Австралії Джулією Бішоп.

«На зустрічі, згідно з меморандумом, беручи до уваги той факт, що переважна більшість жертв катастрофи – громадяни Нідерландів, Україна, як країна, де відбулася подія, делегує розслідування катастрофи Нідерландам», - зазначається в повідомленні. Це також закріплюється угодою між Українським національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та відповідним агентством Нідерландів.

Нідерланди координуватимуть розслідування усіх обставин трагедії і будуть відповідальні за його проведення згідно з частиною 5 додатку 13 Чиказької конвенції. Нідерланди забезпечать участь інших зацікавлених сторін, зокрема України, як країни, де відбулася подія, Малайзії, як держави – власника повітряного судна, США, як держави – виробника літака і Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Порошенко перед підписанням меморандуму заявив, що українська сторона виконала всі свої зобов’язання та передала права проведення міжнародного розслідування на координацію Нідерландам. «Це наш особливий гуманітарний жест, і ми впевнені в тому, що наша спільна співпраця дозволить встановити винних і притягнути їх до жорсткої відповідальності», - наголосив президент.

«Країни, в яких загинули жертви цієї жахливої катастрофи, розкидані по всьому світу. Саме тому ми маємо бути єдині, щоб забезпечити координацію дій для проведення ефективного розслідування і представлення світу його результатів», - сказав президент.

Він відзначив, що планується підписання спільної угоди з урядом Австралії щодо участі Австралії в Місії захисту міжнародного розслідування.

Глава МЗС Нідерландів наголосив після підписання: «Ми встановимо правосуддя. Після всього, що ми пережили, українці нам – братній народ».

В свою чергу Бішоп відзначила, що Австралія засудила дії Росії, коли та порушила суверенітет і територіальну цілісність України. «Наша країна вимагала поваги до міжнародних норм та належної поведінки країн. Ще 7 днів тому ми і уявити не могли наскільки будемо залучені до цієї ситуації», - відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят.

Також в літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки).

Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.