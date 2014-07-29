Вбитий мер Кременчука міг стати "серйозною опорою для президента" на Полтавщині - депутат

Народний депутат Сергій Каплін вважає, що мера Кременчука Олега Бабаєва вбили насамперед через те, що він був потенційним губернатором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив представникам ЗМІ під час церемонії прощання з мером.

"Кілька версій вбивства мають право на життя. Я вважаю, головна тут - версія вбивства потенційних губернаторів, щоб ослабити президента в регіоні. Ні для кого не секрет, що він був би серйозною опорою для президента в області", - сказав Каплін.

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"Насправді Полтавська область - це кордон між Україною і Росією, справжній геополітичний кордон. Наскільки я знаю, вже було ухвалено рішення цього тижня зробити його керівником області», - відзначив депутат.

Також Каплін також назвав вбивство Бабаєва "блюзнірським" і наголосив, що необхідно докласти усіх зусиль, щоб знайти замовників і виконавців злочину.

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня близько 10.00 у мера Кременчука Олега Бабаєва стріляли з вогнепальної зброї біля контейнера для сміття по вул. Сумській, 46. Від отриманих поранень Бабаєв помер на місці злочину.

Прощання з мером Кременчука відбулося сьогодні, 29 липня.

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Довідка УНІАН. Бабаєв народився 21 жовтня 1965 року у Курську. Був народним депутатом України VI скликання, членом фракції ”Блок Юлії Тимошенко”. Президент футбольного клубу ”Ворскла”. На посаді мера Кременчука працював з листопада 2010 року.