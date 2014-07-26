Співробітники міліції виявили машину вбивць мера Кременчука

Між тим, в даний час в міліції поки не кажуть ні про версії, ні про обставини, ні про зброю, з якої вбили мера, передає ТСН.uа.

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З місця вбивствазлочинці втекли на "дев'ятці", її номери і докладний опис правоохоронцям дали 2 хлопці, які йшли в магазин і стали свідками вбивства.

Поки міліція не дає офіційних коментарів, місцеві журналісти називають свої можливі версії. Одна з них це професійна діяльність, або відгомін війни - спроба дестабілізувати ситуацію в області, сказав головний редактор газети "Кременчуцький телеграф" Олег Булашев.