Співробітники міліції виявили машину вбивць мера Кременчука
21:30, 26 липня 2014Політика
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Співробітники міліції виявили білу "дев'ятку", на якій пересувалися вбивці мера Кременчука Олега Бабаєва, на кордоні сусідньої області.
Олег Бабаєв був застрелений сьогодні вранці / фото pentagon.in.ua
Між тим, в даний час в міліції поки не кажуть ні про версії, ні про обставини, ні про зброю, з якої вбили мера, передає ТСН.uа.
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З місця вбивствазлочинці втекли на "дев'ятці", її номери і докладний опис правоохоронцям дали 2 хлопці, які йшли в магазин і стали свідками вбивства.
Поки міліція не дає офіційних коментарів, місцеві журналісти називають свої можливі версії. Одна з них це професійна діяльність, або відгомін війни - спроба дестабілізувати ситуацію в області, сказав головний редактор газети "Кременчуцький телеграф" Олег Булашев.
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