У лікарню Шахтарська з пораненнями потрапили 11 осіб

20:11, 29 липня 2014
Політика
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В лікарню Шахтарська Донецької області з вогнепальними і осколковими пораненнями доставлені 11 осіб.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області.

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Так, згідно з оперативними даними за минулу добу, двоє з 11 постраждалих, які були доставлені в лікарню отримали поранення, коли їхали на автомобілі - їх обстріляли невідомі.

Правоохоронні органи кваліфікували цей злочин за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). В даний час проводиться розслідування.

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