У лікарню Шахтарська з пораненнями потрапили 11 осіб

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області.

Читайте такожСили АТО увійшли в Шахтарськ, Торез, Лутугине і звільнили Степанівку, бої тривають (карта)

Так, згідно з оперативними даними за минулу добу, двоє з 11 постраждалих, які були доставлені в лікарню отримали поранення, коли їхали на автомобілі - їх обстріляли невідомі.

Правоохоронні органи кваліфікували цей злочин за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). В даний час проводиться розслідування.