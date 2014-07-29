У лікарню Шахтарська з пораненнями потрапили 11 осіб
20:11, 29 липня 2014Політика
0 0
В лікарню Шахтарська Донецької області з вогнепальними і осколковими пораненнями доставлені 11 осіб.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області.
Читайте такожСили АТО увійшли в Шахтарськ, Торез, Лутугине і звільнили Степанівку, бої тривають (карта)
Так, згідно з оперативними даними за минулу добу, двоє з 11 постраждалих, які були доставлені в лікарню отримали поранення, коли їхали на автомобілі - їх обстріляли невідомі.
Правоохоронні органи кваліфікували цей злочин за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). В даний час проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter