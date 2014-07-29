На звільнених територіях бойовики під виглядом мирних жителів продовжують розвідку
Також терористи продовжують обстрілювати військових зі Сніжного, Шахтарська і Тореза.
На звільнених територіях продовжується діяльність диверсійно-розвідувальних груп бойовиків.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"У визволених населених пунктах залишається під виглядом мирних жителів значна кількість терористів (особливо складна ситуація - у Дзержинську). Також тут залишаються значні запаси зброї та боєприпасів. Українські силовики вживають заходів щодо виявлення та затримання бойовиків", - написав він.
Також Тимчук зазначив, що терористи проводять обстріли позицій сил АТО з РСЗВ, мінометів та 155-мм гармат. Вогневі позиції бойовиків зафіксовані в районах населених пунктів Сніжне, Шахтарськ і Торез.