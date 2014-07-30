СБУ оприлюднила докази обстрілу українських міст російськими "Градами"

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

"Доказова база, яка є у нашому розпорядженні, свідчить про військовий тероризм з боку РФ", - наголосив глава СБУ Валентин Наливайченко.

Зокрема, за результатами супутникової зйомки ділянки проведення АТО у прикордонній території Донецької області Службою безпеки України виявлено потужний коридор постачання російської військової техніки та озброєння, який російські військові терористи таємно незаконно проклали через українські поля.

На знімках чітко видно завезену з території РФ броньовану та автомобільну техніку терористів в населених пунктах України, а також місця нелегального переходу державного кордону України диверсантами з РФ.

Читайте такожУ СБУ радять українцям готуватися жити в умовах постійної терористичної загрози Також СБУ оприлюднила знімки, на яких зображено позиції російських реактивних артилерійських установок «Град», що незаконно проникли на територію України, з яких багаторазово проводились обстріли великою кількістю боєприпасів мирних населених пунктів нашої держави, констатували в прес-центрі.

Читайте такожУкраїнських військових знову обстріляли з боку Росії – прес-служба АТОЯк повідомляв УНІАН, міжнародні експерти підтвердили автентичність запису СБУ розмови терористів про збиття "Боїнга".