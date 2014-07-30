Міжнародні експерти підтвердили автентичність запису СБУ розмови терористів про збиття "Боїнга"

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Тому у відомстві не бачать необхідності пояснювати походження цих записів представникам Російської федерації.

"Відповідно до чинного законодавства, ми передаємо міжнародним організаціям не ті уривки, які публікуємо, а повні перехоплені розмови. Вони отримані відповідно до чинного законодавства – є санкція суду, є погодження з прокуратурою, все це зафіксовано заздалегідь, всі вони зберігаються на відповідних серверах – це все можна перевірити. Коли до нас приїхали міжнародні експерти, спершу в них були питання щодо всіх цих розмов. Ми передали їм ці матеріали, які свідчать про причетність бойовиків до катастрофи літака – їх все задовольнило. Якщо міжнародну спільноту задовольняє – зрозуміло, що ми Російській федерації не будемо пояснювати, звідки ми взяли ці записи", – заявив Ягун.

Нагадаємо, йдеться про цілу низку перехоплених українськими спецслужбами розмов терористів, які підтверджують їхню роль у збитті малайзійського "Боїнга" 17 липня над Донбасом.

Один із записів чітко вказує, що пасажирський літак був збитий російськими терористами зі Сніжного пострілом із ЗРК "Бук", а наказ віддав агент ГРУ ГШ РФ Бєзлєр, відомий за прізвиськом "Бєс".

Зараз, за наявною інформацією, він уже втік з України, і знаходиться в Москві. Керівництво кинутими напризволяще підлеглими "Бєса" прийняв польовий командир на прізвисько "Боцман", який зараз погрожує підірвати горлівський аміачний завод "Стирол".

Читайте такожКемерон розказав, коли будуть оприлюднені дані "чорних скриньок" БоїнгаЯк повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Літак упав на території, що контролюється російськими терористами. За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

Читайте такожЗбитий Боїнг поховав надії Москви на визнання терористів стороною переговорів - експерти24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.

25 липня міністри закордонних справ України та Австралії Павло Клімкін та Бішоп підписали угоду про направлення австралійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній».

26 липня в Україну прибула група у складі 40 голландських поліцейських. Міжнародні експерти від ОБСЄ, з Австралії та Нідерландів, котрі прибули в Україну для розслідування причин падіння літака, кілька днів не можуть дістатися на місце катастрофи через проведення в цьому районі бойових дій.