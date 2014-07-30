У Мінську контактна група України висуне нові вимоги до терористів - віце-прем'єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман заявив на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Завтра Україна через своїх представників у контактній групі (Леонід Кучма – УНІАН) висуну серйозні вимоги до доступу на територію, де є уламки збитого літака», - наголосив він. Гройсман додав, що це є принциповою позицію української влади зробити все можливе, аби міжнародні експерти в тому числі з ОБСЄ, Нідерландів, Австралії, Малайзії могли потрапити на місце падіння літака.

Він нагадав, що президент України дав доручення завтра нашому представнику в контактній групі екс-президенту України Кучмі вилетіти до Мінська.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з матерями і дружинами військових, які були в полоні бойовиків у місті Горлівка, повідомив, що звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка з проханням сприяти проведенню в Мінську 31 липня засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в Донбасі за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії Михайла Зурабова і представника ОБСЄ.

За словами Порошенка, пропонується винести на обговорення контактної групи 2 питання – про звільнення всіх заручників, що залишаються у бойовиків, і про забезпечення допуску міжнародних експертів на місце падіння літака «Малайзійських авіаліній».