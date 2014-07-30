Поляки вирішили не судити українця, якого піймали на перевезенні касок через кордон

Про це УНIАН повiдомив прес-секретар польської фундацiї "Вiдкритий дiалог", яка надавала юридичну пiдтримку українцю, Томаш Чувара.

"Прокуратура сьогоднi закрила справу проти Олега, зважаючи на незначну суспiльну шкоду його дiй", - сказав вiн.

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня стало відомо, що прокуратура у Замосці висунула офіційне звинувачення 54-річному громадянину України, котрий намагався вивезти з Польщі близько 550 касок та десяток бронежилетів для учасників АТО на Донбасі.

Водночас у прокуратурі зазначили, що повернули українцю близько 450 касок та усі бронежилети, котрі експерти не визнали озброєнням, згідно з класифікацією закону, за яким проти нього була порушена справа.