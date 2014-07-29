Українцю, що перевозив з Польщі каски та бронежилети, вигідні офіційні звинувачення - прокурор

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі заявив заступник окружного прокуратура у Замосці, яка веде цю справу, Мірослав Бучек.

"Якби ми йому не висунули звинувачення, то де-факто ми б діяли не на його користь. Ми б позбавили його можливості оскаржити це рішення, бо, можливо, він почуває себе невинуватим і хоче це довести через незалежний суд", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що прокуратура могла одразу закрити справу, зважаючи на так звану "незначну шкоду для суспільства" через дії українця, але у такому разі автоматично була б визнано, що він винен.

Читайте такожУкраїнцю за перевезення з Польщі бронежилетів та касок загрожує 10 років в’язниці Українця допитали як підозрюваного, оскільки як свідок він не міг би оскаржити рішення прокуратури, бо лише сторони мають таке право.

"Цей чоловік вийшов дуже задоволеним з прокуратури", - додав Бучек.

Він зауважив, що 54-річний українець, якому висунуто звинувачення, є жителем Нововолинська, був активним учасником Майдану, і перевозив каски та бронежилети для того, щоб допомогти своїм землякам, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України.

"Він хотів допомогти та, оскільки мав автомобіль, зголосився перевезти каски та бронежилети", - зауважив прокурор.

Читайте такожЗа організацію поставки бронежилетів Нацгвардії волонтерам загрожує до 10 роківСпіврозмовник агентства відзначив, що прокуратура після аналізу свідчень українця та інших матеріалів справи до кінця цього тижня вирішить, що робитиме далі.

За його словами, прокурор може або закрити справу, зважаючи на "незначну шкоду для суспільства", або відправити акт звинувачення до суду.

"Не берусь зараз говорити, яким буде рішення", - зазначив Бучек.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня стало відомо, що прокуратура у Замосці висунула офіційне звинувачення громадянину України, котрий у червні перевозив близько 550 касок та кілька бронежилетів з Польщі для українських військових, що беруть участь в антитерористичній операції на сході України.

За статтею, за якою українцю було висунуто звинувачення, йому загрожує ув'язнення до 10 років.

Раніше цього року польські служби повідомляли про кілька випадків затримання на кордоні з Україною партій касок, бронежилетів та іншого військового обладнання, яке українці намагались вивезти з Польщі всупереч чинного законодавства, яким передбачено для перевезення великих партій таких товарів отримання дозволів польської влади.