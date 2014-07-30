Генсек ООН закликав терміново припинити бойові дії в районі катастрофи Boeing

Як передає РИА Новости, про це йдеться в поширеній у середу заяві офіційного представника всесвітньої організації.

"Керуючись резолюцією РБ ООН 2166, генеральний секретар ООН закликає всі сторони негайно припинити бойові дії в районі місця катастрофи, щоб забезпечити безперешкодний доступ міжнародних груп", - наголошується в заяві.

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Як відзначає офіційний представник ООН, генсек "пригнічений повідомленнями про те, що групи судмедекспертів і учасники розслідування в Донецьку, які мають розслідувати знищення літака малайзійських авіаліній МН17, як і раніше, не мають доступу до місця і не можуть виконати свою вкрай важливу роботу через важкі бої в районі катастрофи".

Пасажирський літак Boeing 777, що летів із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий ракетою 17 липня і впав на території, що контролюється проросійськими бойовиками в Донецькій області. На борту лайнера перебувало 298 чоловік, серед яких - 85 дітей і 15 членів екіпажа. Всі вони загинули.