Генсек ООН засудив дії бойовиків на Сході України

Про це заявив заступник Прес-секретаря ООН, відповідаючи на запитання журналіста з приводу недавніх бойових дій в Україні, передає 5 канал.

Він сказав, що "Генеральний секретар в курсі повідомлень про те, що озброєні бойовики перегрупувалися у Донецьку і Луганську і що українські силовики активізували свої військові дії (у рамках АТО - Ред.)".

Він також закликав українську владу проявляти максимальну стриманість і вжити всіх можливих заходів для забезпечення захисту цивільного населення.

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Генеральний секретар ООН вважає, що забезпечити вирішення кризи одними лише військовими засобами неможливо. Він заявив, що необхідно домагатися поновлення такого режиму припинення вогню, аби його дотримувались всі сторони.

Пан Гі Мун також підкреслив, що "вирішальне значення має продовження політичного та дипломатичного процесу, що веде до остаточного припинення насильства і до мирного врегулювання кризи".