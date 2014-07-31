Бойовики не дотримуються "дня тиші" в районі катастрофи Boeing-777 - штаб АТО

Терористи не дотримуються «дня тиші» поблизу місця катастрофи "Боїнга 777".

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці на Facebook.

"31 липня війська, що беруть участь в активній фазі АТО не ведуть бойових дій, окрім захисту власних позицій від нападу. Проте, наймані російськими терористами бойовики не дотримуються жодних міжнародних домовленостей та вимог", - зазначається у повідомленні.

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Прес-центр АТО уточнює, що о 9 годині ранку бойовики обстріляли з двох установок БМ 21 «Град» населений пункт Переможне Лутугінського району.

Нагадаємо, на вимогу Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна щодо припинення бойових дій поблизу місця катастрофи «Боїнга 777» на Донеччині, в зоні проведення АТО оголошено день ОБСЄ. Це зроблено з метою забезпечити повноцінну роботу міжнародних експертів в зоні падіння пасажирського літака «Боїнг 777».