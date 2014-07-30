Шлях з Донецька до місця падіння «Боїнга-777» досі небезпечний - міжнародні експерти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава міжнародної місії Пітер Яп Альберсберг сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора і сьогодні було здійснено дві розвідувальні поїздки з Донецька до місця катастрофи MH17 під керівництвом ОБСЄ з метою визначити, чи є маршрут безпечним», - зазначив він.

«Дотепер маршрут вважається небезпечним, тому нам не вдалося поїхати на місце аварії з групою експертів», - наголосив Альберсберг.

«На жаль, ми не очікуємо, що ситуація з безпекою покращиться в наступні декілька днів. Шанси для нас досягти місця катастрофи в короткі термін видаються все меншими», - додав він.

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Альберсберг вважає, що «експерти повинні працювати в безпечному середовищі. Через усі постріли в області в даний час це не видається можливим. Це реальність, з якою ми повинні мати справу».

Також він додав, що завтра до України прибуде група малайзійських поліцейських. «Сьогодні я провів консультації з представниками малайзійської влади, щоб долучити малайзійських експертів та поліцейських офіцерів в місію», - зазначив він.

«Завтра 68 малайзійських поліцейських прибудуть в Київ, а потім вирушать в Харків», - заявив Альберсберг.

Він нагадав, що наразі міжнародна місія, яка намагається дослідити місце катастрофи «Боїнга-777» та виявити рештки та особисті речі загиблих, налічує 38 нідерландських і 12 австралійських експертів та поліцейських.