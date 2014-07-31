The Independent: Меркель веде секретні переговори з Путіним по Україні

Німеччина та Росія працюють над секретним планом мирного врегулювання, яка покінчить з міжнародними суперечками через Україну, стверджує The Independent, передає Inopressa.ru.

Основні завдання - стабілізація кордонів України та зміцнення її економіки, особливо за допомогою нової угоди щодо газу, пише журналістка Маргарета Пагано.

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"Є більш спірні аспекти: щоб російська сторона визнала план Меркель прийнятним, міжнародному співтовариству довелося б визнати незалежність Криму та його анексію Росією", - йдеться в статті.

Джерела, близькі до таємних переговорів, стверджують: на першій стадії потрібно, щоб Росія припинила фінансову та військову підтримку просепаратистских груп у Східній Україні. Замість цього регіону "будуть делеговані деякі повноваження". Президент України не буде подавати заявку на прийом в НАТО, а президент Путін не стане заважати новим торгівельним зв'язкам України з ЄС.

Україні запропонують нову довгострокову угоду з "Газпромом". Росія також компенсує Україні втрату орендної плати за базу ВМФ у Криму, вручивши їй "фінансовий пакет у розмірі 1 млрд доларів" (формулювання газети).

Вчора інсайдери заявили: "Німецький мирний план все ще розглядається, і це єдина угода, яка є в наявності. Переговори призупинилися через катастрофу MH17, але очікується, що як тільки відбудеться розслідування, вони відновляться".

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"Це угода Меркель. Вона мала справу безпосередньо з президентом Путіним на цей рахунок. Їй потрібно врегулювати суперечку, так як ніхто не зацікавлений ні в напруженості в Україні, ні в ізоляції Росії", - сказав один з інсайдерів, близьких до переговорів.

Як вважається, головну роль в переговорах з "Газпромом" зіграє український бізнесмен Дмитро Фірташ, який, за даними газети, вже "виступав в ролі закулісного посередника у вищих сферах".