Le Figaro: Німеччина вимагає, щоб Росія відповідала за свої дії

Терпіння німецької влади не безмежне. Майже через тиждень після аварії малазійського літака в Україні, «Німеччина вимагає, щоб Росія відповідала за свої дії», повідомляється в статті, опублікованій у французькій газеті Le Figaro.

Хоча до цього часу німці досить стримано висловлювалися з приводу санкцій проти Росії, уряд Ангели Меркель і її коаліція вирішили підвищити тон настільки, що готові зробити дуже символічні заходи, як, наприклад, позбавити Росію права проводити у себе Чемпіонат світу з футболу в 2018 р. «Проведення Чемпіонату світу в Росії немислимо, якщо Путін не дасть пояснень з приводу авіакатастрофи», - сказав Петер Бойт, який очолює ХДС у Гессені. «Не слід розглядати це питання, як табу», - додав Стефан Майєр, соціаліст з Баварії. «Ми не можемо надати Путіну платформу для пропаганди», - сказав Дітер Яначек, представник партії Зелених. За іронією долі кілька місяців тому німці задавалися питанням про бойкот Олімпійських ігор, аби підкреслити свою незгоду з політикою Москви.

Для Ангели Меркель Чемпіонат світу не є пріоритетним питанням. «Це буде через 4 роки. Зараз у нас є більш важливі проблеми», - повідомив у середу один з прес-секретарів канцлера. Перед тим як Європейська комісія представить нові пропозиції щодо санкцій, канцлер вирішила чинити тиск не тільки на Росію, але й на європейських партнерів. Німецька влада не вважає пояснення Кремля задовільними. Ангела Меркель закликає «швидше приймати рішення», щоб розширити економічні санкції проти Росії. «До цього моменту Росія багато чого обіцяла, але робила дуже мало», - сказали представники Міністерства закордонних справ. Ангела Меркель хоче розширити межі санкцій, аби вони торкнулися більшої кількості російських компаній. У середу вранці канцлер говорила по телефону з прем'єр-міністром Малайзії Наджібом Разаком. «Росія повинна зробити більше, щоб пояснити причини катастрофи, запевнила вона його.