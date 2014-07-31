Канада хоче посилити санкції проти Росії через загрозу для безпеки світу

Про це УНІАН повідомили у департаменті закордонних справ, торгівлі та розвитку канадського уряду, відповідаючи на запит агентства.

Зовнішньополітичне відомство відзначило, що російська влада після збиття літака малайзійських авіаліній продовжила підтримувати проросійських озброєних "провокаторів", і це має стати сигналом для світу для посилення санкцій.

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"Це демонструє справжню потребу для міжнародної спільноти продовжити посилити тиск на путінський режим", - відзначено у переданому агентству повідомленні.

Департамент нагадав, що на минулому тижні Канада вже ввела нові санкції проти Росії, котрі серед іншого, направлені проти фінансового та енергетичного секторів цієї країни та відзначила, що канадський уряд зараз проводить консультації щодо додаткових санкції зі своїми міжнародними партнерами.

"Деталі нового раунду санкцій будуть оприлюднені найближчим часом", - додали у зовнішньому політичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня глава уряду Канади Стівен Харпер оголосив про намір ввести додаткові санкції проти Росії, не уточнивши, чого саме вони стосуватимуться.

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На цьому тижні вперше економічні санкції проти Росії запровадив Європейський союз, котрий кілька разів відкладав це питання через різні точки зору в цій справі 28-ми держав членів об'єднання. Про намір ввести санкції заявили теж Японія та Норвегія. Експерти зауважують, що переломним моментом в справі довгоочікуваних санкцій проти Росії стало збиття пасажирського літака з 300 людьми на борту, що, за даними спецслужб, зробили проросійські терористи з допомогою отриманої з РФ системи "Бук".