Експерти з Нідерландів та Австралії прибули на місце падіння "Боїнга"

Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп.

"Чудові новини – голландсько-австралійська розширена група експертів щойно добралася до місця катастрофи MH17. Нарешті розпочнеться робота, щоб доставити наших людей додому", — повідомила Бішоп.

Great news as Dutch-Aussie advance-party of experts have just made it on to #MH17 crash site. At last work begins to bring our people home. — Julie Bishop (@JulieBishopMP) July 31, 2014

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Читайте такожГрупа поліцейських з Малайзії відбула в Україну для охорони місця падіння «Боїнга»Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.

При цьому президент України Петро Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню в радіусі 20 кілометрів від місця падіння літака.

Як повідомляє прес-центр АТО, 31 липня у зоні падіння літака «Боїнг 777» оголошено день ОБСЄ – «день тиші».

«Це зроблено з метою забезпечити повноцінну роботу міжнародних експертів в зоні падіння пасажирського літака «Боїнг 777»,- сказано у повідомленні.



