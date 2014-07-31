Міністр оборони Польщі: на саміті НАТО будуть пропозиції щодо України

Про це повідомив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк в ефірі польського радіо PIN, передає "ЄвроПравда".

Читайте такожНАТО: РФ стягнула понад 12 тис. військових до кордону з Україною

"Бачу дедалі більшу відкритість, зокрема, США. У квітні було прийнято рішення президента Барака Обами про те, що може бути поставлене не смертоносне озброєння, та мені здається, що на вересневому саміті будуть теж певні пропозиції в контексті України", - сказав він, відповідаючи на запитання про поставки зброї для українських військових.

Одночасно Томаш Семоняк позитивно оцінив українську армію, зазначивши, що, незважаючи на колишні проблеми з корупцією та недофінансуванням, вона має "непогану техніку".

Міністр також висловив думку, що допомога країн-членів НАТО має бути розрахована на більш тривалу перспективу, аби "українці відчували, що належать до родини західних армій".