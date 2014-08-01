Порошенко подякував Меркель за консолідацію підтримки України з боку ЄС

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Ми діяли рішуче, і це був консолідований підхід», - заявила Меркель.

Також під час розмови Меркель подякувала Порошенку за зусилля з організації доступу експертів до місця падіння літака рейсу МН17 для здійснення незалежного міжнародного розслідування. Вона також привітала факт проведення засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. Президент України висловив сподівання на продовження її роботи, зокрема, на подальший прогрес в питанні звільнення заручників.

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Порошенко повідомив, що вчора і сьогодні міжнародні експерти при підтримці Місії ОБСЄ здійснюють роботу на місці катастрофи. При цьому українська сторона дотримується задекларованого режиму припинення вогню.

Також Меркель високо оцінила зусилля президента України з підтримки внутрішньополітичної стабільності. Вона відзначила важливість стабільної роботи парламенту та уряду, особливо для прийняття законів, необхідних для продовження отримання фінансової підтримки України від міжнародних фінансових інститутів. Порошенко заявив, що Україні вдалось уникнути політичної кризи. «Ми продемонстрували всьому світу внутрішньополітичну єдність України, і це дуже важливо», - заявив президент України.

Крім того, Порошенко і Меркель обговорили можливість подальших багатосторонніх контактів. Співрозмовники також торкнулись питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз 28 липня прийняв рішення про запровадження третьої економічної фази санкцій проти РФ у зв’язку з анексією українського Криму Росією й дестабілізацією на сході України. Санкції передбачають обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, введення ембарго на торгівлю зброєю, введення експортних обмежень на товари подвійного використання та обмеження доступу Росії до технологій в нафтовому секторі. Також ЄС увів санкції стосовно кількох фізичних осіб.