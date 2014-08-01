Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі збереться знову наступного тижня - ОБСЄ

04:43, 01 серпня 2014
Політика
0 0

Чергова зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуаії на сході України відбудеться наступного тижня

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ. 

"Контактна група погодилася з представниками групи сепаратистів, що чергова зустріч відбудеться на наступному тижні", - зазначили в ОБСЄ.

Читайте такожУ Мінську ухвалили рішення зберегти для експертів коридор до місця аварії Боїнга-777

Раніше у російських ЗМІ з посиланням на власне джерело з’явилася інформація про те, що засідання контактної групи щодо ситуації на Донбасівідбудеться вже завтра.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter