Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі збереться знову наступного тижня - ОБСЄ
04:43, 01 серпня 2014Політика
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Чергова зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуаії на сході України відбудеться наступного тижня
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.
"Контактна група погодилася з представниками групи сепаратистів, що чергова зустріч відбудеться на наступному тижні", - зазначили в ОБСЄ.
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Раніше у російських ЗМІ з посиланням на власне джерело з’явилася інформація про те, що засідання контактної групи щодо ситуації на Донбасівідбудеться вже завтра.
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