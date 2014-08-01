Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі збереться знову наступного тижня - ОБСЄ

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

"Контактна група погодилася з представниками групи сепаратистів, що чергова зустріч відбудеться на наступному тижні", - зазначили в ОБСЄ.

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Раніше у російських ЗМІ з посиланням на власне джерело з’явилася інформація про те, що засідання контактної групи щодо ситуації на Донбасівідбудеться вже завтра.