За кілометр від кордону з боку РФ стоїть зенітно-ракетний комплекс «Оса» - РНБО

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні вранці у напрямку «Малоєкатєріновка (РФ) – Шевченко (Україна) в 1 км від державного кордону на території РФ виявлено позиції зенітно-ракетного комплексу «Оса», - сказав він.

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«Комплекс призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької чи танкової дивізії у всіх видах бойових дій. У залежності від модифікації, комплекс «Оса» несе від 4 до 6 зенітних керованих ракет. Дальність дії – до 9 км, швидкість польоту до 420 км/год», - поінформував Лисенко.