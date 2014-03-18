Росія завозить в Крим надсучасні ракетно-зенітні комплекси "ОСА"

Сьогодні українські військові на власні очі бачили, як 11 російських, зенітно-ракетних комплексів "ОСА" заїхали на територію військового аеродрому, неподалік селища Кіровське.

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Такі зенітні ракетні комплекси застосовуються для прикриття мотострілецьких дивізій, йдеться в сюжеті "Новин 2+2".

Разом з тим, за інформацією Центру військово-політичних досліджень - за минулу добу через Керченську протоку росіяни переправили дві батареї надсучасних зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1". На озброєння російської армії ці комплекси потрапили лише 2 роки тому.

Вони призначені як для знищення повітряних, так і для ураження наземних легкоброньованих цілей.

"Зараз ми спостерігаємо останній етап створення ППО, яка б повністю прикривала Крим. Це прибуття ось цих зенітно-ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1". Тобто з повітря Крим вже можна вважати прикритим. Одночасно росіяни комплекси "Бастіон" ракетні протикорабельні теж в Крим перекинули. Це вже оборона узбережжя безпосередньо від водних кораблів. І паралельно, як ми бачимо, заблокований перешийок, що з'єднує Крим з материком, там зосереджені реактивні системи залпового вогню, артилерія. Таким чином, росіяни зараз за фактом перетворюють Крим у фортецю, яка була б захищена від вторгнення збройних сил України з материка і від якихось дій американських чи НАТОвських кораблів з моря", - пояснив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Нагадаємо, 15 березня ввечері через залізничну станцію "Керч" росіяни доправили в Крим зенітно-ракетний дивізіон С-300 у складі чотирьох батарей ешелоном з 25 вагонів.