Терористи з «Градів» обстрілюють донецький аеропорт та сили АТО біля Авдіївки

17:54, 01 серпня 2014
Політика
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Терористи з установок «Град» ведуть прицільний вогонь по аеропорту Донецька та позиціях сил АТО біля Авдіївки.

Фото Министерства обороны РФ

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У районі села Мінеральне Ясинуватського району, неподалік шахти бойовики встановили установку «Град», з якої здійснюють прицільний вогонь по аеропорту Донецька та позиціях сил АТО, розташованих біля Авдіївки», - зазначив він.

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«У районі села Яковлівка під Донецьком бойовики облаштували новий блокпост», - додав Лисенко.

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