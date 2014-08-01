Терористи з «Градів» обстрілюють донецький аеропорт та сили АТО біля Авдіївки
17:54, 01 серпня 2014Політика
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Терористи з установок «Град» ведуть прицільний вогонь по аеропорту Донецька та позиціях сил АТО біля Авдіївки.
Терористи обстріллють сили АТО з "Градів" / Фото Мыноборони РФ
Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У районі села Мінеральне Ясинуватського району, неподалік шахти бойовики встановили установку «Град», з якої здійснюють прицільний вогонь по аеропорту Донецька та позиціях сил АТО, розташованих біля Авдіївки», - зазначив він.
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«У районі села Яковлівка під Донецьком бойовики облаштували новий блокпост», - додав Лисенко.
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