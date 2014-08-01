Терористи з «Градів» обстрілюють донецький аеропорт та сили АТО біля Авдіївки

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У районі села Мінеральне Ясинуватського району, неподалік шахти бойовики встановили установку «Град», з якої здійснюють прицільний вогонь по аеропорту Донецька та позиціях сил АТО, розташованих біля Авдіївки», - зазначив він.

Читайте такожСиловики під обстрілом з "Градів" відбили атаку 150 терористів та 3 російських танків

«У районі села Яковлівка під Донецьком бойовики облаштували новий блокпост», - додав Лисенко.