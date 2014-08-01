Порошенко: Україна не відмовиться від Криму за будь-які гроші

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

Порошенко зауважив, що питання Криму для нього складається з двох частин: “Перше, друзі, Крим не продається. І відповідальність за Крим не можна виміряти грошима. Не може бути так, щоб Україна отримала якісь гроші і відмовилась від Криму. Не дочекаєтеся. Українська земля, Україна і українська територія не продаються. Крапка”.

Друга частина відповіді, за словами Порошенка, це відшкодування збитків господарюючим суб'єктам за конфісковане майно. В тому числі йдеться про такі компанії як “Чорноморнафтогаз”, військова техніка та інші державні установи, які отримали фінансові збитки.

Читайте такожЮрист: Україна ніколи не повинна забувати, що Крим - це її територія“Позивачем має бути не держава Україна за компенсацію втрати Криму, а господарюючі суб'єкти, які щомісяця втрачають сотні мільйонів від того, що крадеться український газ з державного підприємства “Чорноморнафтогаз”... На сьогоднішній день, це звичайна крадіжка”, - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що дав доручення Міністерству юстиції спільно з найкращими світовими юристами підготувати відповідні позови.

“Україна буде використовувати всі засоби, які знаходяться в її розпорядженні для того, щоб захистити її національні інтереси», - зазначив Глава держави.