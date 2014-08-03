У Луганську існує серйозна проблема вивезення твердих побутових відходів - міськрада
10:59, 03 серпня 2014Політика
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В Луганську існує серйозна проблема вивезення твердих побутових відходів, яка виникла через попадання снаряда на територію «Луганського центру утилізації відходів».
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Луганської міської ради.
"Вчора в результаті попадання снарядів на територію «Луганського центру утилізації відходів» було пошкоджено більшість автомобілів, що належать підприємству", йдеться в повідомленні міськради.Читайте такожЛуганськ на межі гуманітарної катастрофи - мер
У зв'язку з цим існує серйозна проблема вивезення твердих побутових відходів на території Луганська.
В результаті обстрілу Луганська за добу загинули 3 мирних жителя, 8 отримали поранення.
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