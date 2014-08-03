У Луганську за добу під обстрілом бойовиків загинули 3 мирних жителя, 8 поранені

Як повідомив УНІАН міський антикризовий центр, у Луганську зберігається серйозна проблема з електроенергією, з перебоями працює мобільний і міський зв'язок, тому оприлюднені відомості не відображають повну картину події у Луганську за добу.

За минулу добу в результаті збройних дій і обстрілу міста загинули 3 мирних жителя, вогнепальні травми і поранення одержали 8 луганців. Всього «швидкою допомогою» було здійснено 68 виїздів.Читайте такожЛуганськ на межі гуманітарної катастрофи - мер

У результаті безперервного обстрілу міста бойовиками мали місце пошкодження в системах життєзабезпечення. В умовах ведення бойових дій вдалося частково відновити подачу електроенергії завдяки посиленій і злагодженій роботі фахівців комунальних служб.

У Луганську, як і раніше, залишаються відключеними від енергопостачання більш як 49 тисяч абонентів. Понад 5 тисяч абонентів відключено від водопостачання і водовідведення. Більш як 4 тисяч абонентів залишаються без газопостачання.