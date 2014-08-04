Міліція знайшла чоловіка, який "мінував" АП та готель у Києві

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, за даними фактами були відкритті кримінальні повадження за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

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Тоді чоловік телефонував безпосередньо до установ. Правоохоронцями були проведені всі першочергові заходи з відпрацювання зазначених об’єктів. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

У рамках кримінальних проваджень правоохоронці опитали свідків та провели ряд оперативних заходів та встановили особу аноніма. Ним виявився 38-річний чоловік, який зараз утримується в СІЗО Кіровограда за аналогічний злочин. Зловмисник нещодавно вже повідомляв про замінування об’єктів на території столиці.

Згідно з чинним законодавством, матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури Печерського району Києва для визначення територіальної підслідності.

Ст. 259 Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.