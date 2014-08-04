ФРН визнала негативний вплив санкцій ЄС проти Росії на власну економіку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Віце-канцлер ФРН Зігмар Габріель визнав, що секторальні санкції ЄС проти РФ матимуть негативні наслідки для економіки Німеччини. Водночас він зазначив, що збереження миру та забезпечення безпеки у Європі є набагато важливішими, ніж втрата кількох відсотків можливого економічного зростання”, - сказав Лисенко.

Читайте такожСоратник Меркель закликав Європу купувати менше російського газуЯк повідомляв УНІАН, наприкінці липня лідери Європейського Союзу домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії. Вони стосуються обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції проти ряду фізичних осіб.