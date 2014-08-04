Луганський сепаратист Клінчаєв відпочиває на березі Дніпра в Києві (фото)
15:34, 04 серпня 2014Політика
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Арсена Клінчаєва, який брав участь у мітингах сепаратистів в Луганську, тепер знаходиться в Києві.
Депутат Клінчаєв відпочиває в Києві (ліворуч) і бере участь в мітингу сепаратистів у Луганську (праворуч) / Eugeny Spirin
Депутат Луганської обласної ради Арсен Клінчаєв, який брав участь у сепаратистських мітингах, відпочиває на березі Дніпра в Києві.
Про це повідомив журналіст Євген Спірін на своїй сторінці в Facebook.
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"А у мене в місті (Луганськ - прим. Ред.) вішав російські прапори, вибивав шибки та захоплював будівлі. Ніжиться тепер на сонечку, поки хлопцям в АТО відриває ноги", - написав він.
З фотографій видно, що депутат смажить шашлики та п'є дорогий алкоголь у жіночій компанії. Також на нозі помітно електронний браслет, який використовується міліцією для контролю за переміщеннями.
Допис by Eugeny Spirin.
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