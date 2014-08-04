Луганський сепаратист Клінчаєв відпочиває на березі Дніпра в Києві (фото)

Депутат Луганської обласної ради Арсен Клінчаєв, який брав участь у сепаратистських мітингах, відпочиває на березі Дніпра в Києві.

Про це повідомив журналіст Євген Спірін на своїй сторінці в Facebook.

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"А у мене в місті (Луганськ - прим. Ред.) вішав російські прапори, вибивав шибки та захоплював будівлі. Ніжиться тепер на сонечку, поки хлопцям в АТО відриває ноги", - написав він.

З фотографій видно, що депутат смажить шашлики та п'є дорогий алкоголь у жіночій компанії. Також на нозі помітно електронний браслет, який використовується міліцією для контролю за переміщеннями.