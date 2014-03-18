Організатору сепаратистських мітингів в Одесі оголосили про підозру у скоєнні злочину

10:14, 18 березня 2014
Політика
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Лідеру одеської радикальної організації Давидченку оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Антону Давідченку оголошено про підозру у скоєнні злочину

Лідеру одеської радикальної організації Антону Давидченку оголошено підозру у скоєнні злочину за ст. 110 Кримінального кодексу України - «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«17 березня ц.р. в м. Одеса співробітники СБ України затримали лідера радикальної організації «Молодежное единство» Антона Давидченка, якому за письмової згоди прокуратури оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України («посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»)», - йдеться в повідомленні.

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Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання про обрання судом щодо затриманого міри запобіжного заходу, поінформували в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 березня в Одесі правоохоронці затримали одного з організаторів проросійських мітингів Давидченка.

16 березня Давидченко під час мітингу в Одесі, що відбувся на підтримку референдуму в Криму і в Одесі, заявив, що 23 березня біля мерії відбудеться багаточисельний мітинг. Він заявив, що «не боїться СБУ, яка порушила проти нього кримінальну справу», а має намір й надалі відстоювати «інтереси міста» і вимагати утворення території Новоросія (об'єднання Одеської, Миколаївської і Херсонської областей). Давидченко сказав, що «поки ми проводимо мирні акції, але, якщо до наших вимог не прислухаються, будемо застосовувати інші методи».

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