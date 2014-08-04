Влада Білорусі не побачила брехні про події в Україні на російському ТБ (документ)

Міністерство інформації Білорусі не має відомостей про випадки дезінформації щодо українських та білоруських подій з боку центральних російських телеканалів.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит Білоруської асоціації журналістів.

У своєму зверненні журналісти просили Міністерство інформації розглянути сюжет «Першого каналу» «Біженка зі Слов'янська згадує, як при ній стратили маленького сина та дружину ополченця» на предмет порушення закону "Про ЗМІ" і підняти питання про припинення трансляції в Білорусі російських каналів, які систематично порушують цей закон.

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"Мінінформації не має права коментувати порушення законодавства про ЗМІ Російської Федерації редакцією "Першого каналу"", - йдеться у документі.

Мінінформ, за його словами, може відкликати ліцензію у телеканалу чи радіопрограми тільки у випадках грубого порушення ними законодавства Республіки Білорусь про ліцензування: якщо ліцензовані діяльність здійснюється в цілях, що суперечать інтересам Республіки Білорусь "та коли мовлення містить відомості, "розповсюдження яких заборонено чи обмежено законодавством".

Нагадаємо, що з вимогою припинити в Білорусі трансляцію центральних російських каналів раніше вже виступали активісти.