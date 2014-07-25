Нацрада заборонила мовлення чотирьох російських телеканалів
Зміст програм «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия 24» і «ТВ Центр-Іnternational» («ТVСІ») не відповідає українському та європейському законодавствам і тому не може транслюватися в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення на своєму сайті.
На засіданні Національної ради 24 липня розглядалося питання про вилучення із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», російських мовників «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия 24» і «ТВ Центр-Іnternational» («ТVСІ»).
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Як свідчить моніторинг, проведений регулятором, в ефірі цих каналів зафіксовано розповсюдження неправдивої і спотвореної інформації щодо наявної ситуації в Україні, що є порушенням частини першої статті 2, статті 28 Закону України «Про інформацію», частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та частини першої статті 7 Європейської конвенції про транскордонне мовлення. Стосовно припинення ретрансляції цих компаній є рішення суду.