Нацрада заборонила мовлення чотирьох російських телеканалів

Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення на своєму сайті.

На засіданні Національної ради 24 липня розглядалося питання про вилучення із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», російських мовників «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия 24» і «ТВ Центр-Іnternational» («ТVСІ»).

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Як свідчить моніторинг, проведений регулятором, в ефірі цих каналів зафіксовано розповсюдження неправдивої і спотвореної інформації щодо наявної ситуації в Україні, що є порушенням частини першої статті 2, статті 28 Закону України «Про інформацію», частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та частини першої статті 7 Європейської конвенції про транскордонне мовлення. Стосовно припинення ретрансляції цих компаній є рішення суду.