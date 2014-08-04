У РНБО не підтверджують інформацію про початок зачистки Донецька

Речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко не підтверджує інформацію про початок штурму Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко сказав на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Зараз готується наступ. Давайте почекаємо завершення операції. На даний час у нас інформації про початок штурму Донецька немає. Ідуть підготовчі заходи”, - сказав Лисенко.

Читайте такожБатальйони "Азов" і "Шахтарськ" розпочали зачистку Донецька від терористів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня, прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашківський заявив, що сили антитерористичної операції розпочали активні дії в районі Донецька. «У районі Донецька сили АТО розпочали активні дії», - сказав він і додав, що «детальна інформація буде наприкінці дня».

При цьому Дмитрашківський назвав некомпетентним колишнього заступника командира батальйону «Азов» зі зв'язків з громадськістю Ігоря Мосійчука, який написав у Facebook про те, що «батальйони "Азов" і "Шахтарськ" розпочали зачистку Донецька».