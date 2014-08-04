У Донецьку стрілянини немає, активні бойові дії йдуть у Мар'їнці - міськрада

У Донецьку порівняно тихо, стрілянини на території міста немає. Як повідомляють місцеві жителі, активні бойові дії йдуть в Мар’їнці, видно дим від пожежі.

Про це йдеться на офіційному сайті міськради і міського голови Донецька.

У другій половині дня терористи заблокували роботу диспетчерської станції «Трудовська» унаслідок проходження лінії бойових дій поряд із самою станцією. Весь громадський транспорт з платформ прибрано і тимчасово відправлятися із станції не буде. Кінцевою зупинкою автобусних маршрутів №№ 42 і 58 поки що буде міська лікарня № 14.

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Сьогодні також відновлено роботу 39 трансформаторних підстанцій. Водночас, без електроенергії перебувають жителі 175 багатоповерхових будинків і 793 будинків приватного сектора Донецька.

«Забезпечення населення міста основними групами продовольчих і непродовольчих товарів залишається задовільним», - йдеться в повідомленні.

З урахуванням ситуації, що склалася, колектив торгової мережі «АТБ» ухвалив рішення з 4 серпня припинити роботу 21 із 44 магазинів, розташованих на території Донецька.