У Луганську залишаються чверть мільйона мирних жителів
11:57, 05 серпня 2014Політика
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250 тисяч мирних жителів , а в більшості це пенсіонери та сім'ї з дітьми, у яких немає коштів для того, щоб виїхати з міста і яким нікуди їхати, стали заручниками ситуації і залишаються в Луганську.
Будинок в Луганську після обстрілу / vk.com/lugansk_city
Люди змушені жити в умовах збройних протистоянь, при цьому відсутні комунікації, з прилавків ще працюючих магазинів і супермаркетів з кожним днем зникають запаси продуктів харчування, повідомляє прес-служба міськради.
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В місті особливо гостро стоїть проблема нестача медикаментів - люди не можуть придбати необхідні лікарські препарати, працює тільки кілька аптек.
Станом на 4 серпня частково зруйновані чотири міські лікарні і три поліклініки, в яких перебували на лікуванні в тому числі поранені та постраждалі внаслідок обстрілу мирні жителі.
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