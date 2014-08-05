У Луганську залишаються чверть мільйона мирних жителів

Люди змушені жити в умовах збройних протистоянь, при цьому відсутні комунікації, з прилавків ще працюючих магазинів і супермаркетів з кожним днем зникають запаси продуктів харчування, повідомляє прес-служба міськради.

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В місті особливо гостро стоїть проблема нестача медикаментів - люди не можуть придбати необхідні лікарські препарати, працює тільки кілька аптек.

Станом на 4 серпня частково зруйновані чотири міські лікарні і три поліклініки, в яких перебували на лікуванні в тому числі поранені та постраждалі внаслідок обстрілу мирні жителі.