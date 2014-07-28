За три місяці на сході України загинули щонайменше 1129 людей - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у четвертій доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яку представив голова місії Армен Арутюнян.

Читайте такожУ Горлівці загинули 13 осіб, серед них - 2 маленьких дітей - Донецька ОДАУ доповіді зазначається, що визначити точну кількість жертв було вкрай важко, але, базуючись на найдостовірніших із доступних даних, Моніторингова місія ООН та Всесвітня організація охорони здоров'я вважають, що кількість вбитих на сході України із середини квітня по 15 липня становить щонайменше 1 тисяча осіб.

Так, тільки за останню добу в Донецьку загинули 3 мирні мешканці, а в Луганську - п'ятеро.

За останніми даними РНБО, за час АТО на сході загинули 325 українських військових і 1232 отримали поранення.