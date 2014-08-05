Швейцарія передумала і ввела санкції проти Росії: список розширено до 59 осіб

Про це УНІАН повідомила представник прес-служби федерального департаменту економічних відносин, освіти та досліджень Швейцарії Марі Авет у відповідь на запит агентства щодо запровадження нових санкцій через ситуацію в Україні.

Зокрема, Авет зазначила, що у квітні цього року був затверджений перелік осіб, проти яких було запроваджено санкції через ситуацію в Україні, а зараз Швейцарія його розширила та додала до нього кілька організацій.

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"Немає нових заходів. Це лише розширення списку, котрий вже існує", - відзначила вона, коментуючи поширену сьогодні інформацію про нові санкції Швейцарії.

Згідно з оприлюдненим швейцарським урядом списком, який має у своєму розпорядженні УНІАН, до нього додатково були включені 26 чоловік, що збільшило кількість осіб, проти яких запроваджено санкції, до 59-ти.

Найбільше до списку додано чиновників самопроголошених Донецької та Луганської народної республік, а також інших сепаратистських організацій, лідерів бойовиків та інших сепаратистів. Це, зокрема: Олександр Бородай, Олександр Калюський, Олександр Хряков, Марат Баширов, Василь Нікітін, Олексій Карякін, Юрій Іванік, Ігор Плотніцький, Павло та Катерина Губарєви, Березін Федір, Валерій Кауров, Володимир Антюфєєв, помічник Ігоря Стрєлкова Сергій Здрилюк, польові командири бойовиків Олександр Ходаковський, Ніколай Козіцин та Олексій Мозговий.

До списку теж включено 8 чиновників Російської Федерації: директор зовнішньої розвідки РФ Михайло Фрадков, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков, члени Ради Федерації Росії Рашид Нугалієв та Борис Гризлов, представник ФСБ Сергій Беседа, депутат російського парламенту Михайло Дегтярьов, президент Чечні Рамзан Кадиров та губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов.

Санкції, котрі почнуть діяти сьогодні з 18.00 загальноєвропейського часу, запроваджено проти 10 організацій: самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, держави "Новоросія", "Всевеликого донського війська", кримської радикальної парламентської організації "Соболь", "Армії південного сходу", "Народного ополчення Донбасу", батальйону "Восток" та "Луганської гвардії".

А також – проти 8 кримських компаній: "Керченська паромна переправа", "Севастопольський комерційний порт", "Керченський порт", Авіакомпанія "Універсал-авіа", санаторій "Нижня Ореанда" у Ялті, Азовський лікеро-горілчаний завод, кримські виробники вина "Масандра" та "Магарач" та виробник шампанських вин "Новий світ".

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Запроваджені у квітні санкції забороняли в'їзд на територію Швейцарії та підписання нових контрактів з тими, хто включений в цей список. Швейцарський уряд повідомляв, що запроваджує ці санкції для того, аби не дозволити уникати європейських санкцій, котрі також були введені проти низки російських та українських громадян та компаній за приєднання Росією Криму.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні представники Європейського Союзу, котрі ввели нові економічні санкції проти Росії через ситуацію в Україні, закликали Швейцарію теж це зробити, аби Росія не почала уникати європейських санкцій через швейцарські фірми.

Представники швейцарського уряду заявляли, що не планують нових санкцій, пояснюючи це бажанням зберегти нейтральний статус країни.