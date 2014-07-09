Нуланд: США готові найближчим часом запровадити нові санкції проти Росії

Про це помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, виступаючи на слуханнях у сенатському комітеті з іноземних справ, передає ІТАР-ТАСС.

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"Ми готові ввести нові санкції дуже скоро", - сказала вона, додавши, що це може відбутися в тому випадку, "якщо Росія не змінить рішуче свій курс", і не припинить "підтримку сепаратистів".

Вікторія Нуланд також висловила думку, що "безпека України залишається під загрозою, доки триває конфлікт на сході країни".

У свою чергу на слуханнях помічник міністра фінансів США Деніел Глейзер підтвердив, що мінфін продовжує підготовку до можливого запровадження додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з кризою в Україні. "Якщо настане момент, коли нам потрібно зробити додаткові кроки, ми будемо готові це зробити", - йдеться в тексті вступного слова чиновника. Документ був поширений перед початком слухань.

Деніел Глейзер підкреслив, що діяти Вашингтон буде узгоджено зі своїми партнерами і союзниками в Євросоюзі і G7. "Тільки за останні 2 тижні я особисто їздив у Францію, Німеччину і Великобританію для просування вперед підготовки", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Вікторія Нуланд заявила, що США і ЄС мають намір ввести санкції проти банківського, енергетичного та оборонного секторів російської економіки через розвиток подій в Україні. 3 липня віце-президент США Джозеф Байден під час телефонних переговорів з президентом України Петром Порошенко заявив, що США введуть нові санкції проти Росії, якщо вона не припинить підтримувати сепаратистів на Донбасі і пропускати через свій кордон в Україну озброєних бойовиків.