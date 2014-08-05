АТО завершиться, коли українські силовики контролюватимуть весь кордон з РФ - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Всі можливі напрями для контрударів терористами прогнозовані, у будь-якому разі, з боку сил АТО застосовується дуже багато для протидії», - заявив він.Читайте такожАктивна фаза АТО може бути завершена раніше, ніж через місяць - начальник Генштабу

Але експерт відзначив, що, «незважаючи на складний стан бойовиків упродовж останніх тижнів, чисельність їх не зменшується, а, мабуть, збільшується».

Тимчук пояснює це тим, що «ті ділянки кордону, які залишаються під контролем бойовиків, працюють на вхід найманців і техніки сповна».

«Тому поки сили АТО не візьмуть під контроль кордон, прогнозувати завершення антитерористичної операції не варто», - вважає він.