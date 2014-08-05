Вночі у Миколаєві закидали коктейлями Молотова два відділення Сбербанку

Вже через 20 хвилин аналогічне повідомлення надійшло від охоронця філіалу цього ж банку, розташованого по пр. Леніна в Заводському районі міста. Троє невідомих осіб розбили скло та кинули всередину запальну суміш. Вогнище загоряння було загашено силами персоналу, повідомляє прес-служба МВС у Миколаївській області.

Як повідомляє місцевий сайт 0512.com.ua, йдеться про відділення російського Сбербанку.

Читайте такожУ Києві невідомий у масці жбурнув "коктейль Молотова" в офіс телеканалу "112"

За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи Центрального та Заводського райвідділів міліції. З метою встановлення обставин події правоохоронці опитали працівників установи та мешканців прилеглих будинків.

За даним фактами слідчими відділеннями розпочаті кримінальні провадження за ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна». Наразі співробітники міліції приймають заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння даних злочинів.