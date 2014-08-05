Латвія готова визнати "ЛНР" та "ДНР" терористичними організаціями

Про це на прес-конференції в Києві сказала Надзвичайний та Повноважний Посол Латвії в Україні Аргіта Даудзе, передає кореспондент УНІАН.

"Наш міністр закордонних справ висловив думку, що ми готові зробити це", - повідомила посол, відповідаючи на запитання, чи готова республіка відгукнутись на заклик України визнати самопроголошені ЛНР та ДНР терористичними угрупованнями.

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