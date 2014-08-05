ФСБ вмовляє українських десантників заблокованих частин відступити до РФ - активісти
Співробітники ФСБ, переодягнені у форму терористів, вмовляють українських десантників заблокованих частин відходити у бік Росії.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
За його словами, ця інформація ним отримана безпосередньо від самих військових із заблокованих частин.
«Зараз у супротивника змінилася тактика. Замість обстрілу «Градами» заблокованих українських частин, кадрові офіцери ФСБ, переодягнені у форму "ополченців", умовляють десантників у заблокованих частинах відходити у бік Росії», - сказав Снєгирьов.
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Він зазначив, що, «якщо в Генштабі української армії не вживатимуть заходів щодо розблокування наших частин, вся відповідальність з відходу десантників ляже не на солдатів, а на Генштаб». Снєгирьов підкреслив, що, перш за все, АТО «повинні визначитися зі статусом Росії - чи це країна-агресор, або країна-сусід».
«Якщо Україна з Росією просто сусіди, то перехід українських частин на їх територію - це не відхід, це тактичний маневр, вихід з оточення, але не зрада», - запевнив активіст.