ФСБ вмовляє українських десантників заблокованих частин відступити до РФ - активісти

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, ця інформація ним отримана безпосередньо від самих військових із заблокованих частин.

«Зараз у супротивника змінилася тактика. Замість обстрілу «Градами» заблокованих українських частин, кадрові офіцери ФСБ, переодягнені у форму "ополченців", умовляють десантників у заблокованих частинах відходити у бік Росії», - сказав Снєгирьов.

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Він зазначив, що, «якщо в Генштабі української армії не вживатимуть заходів щодо розблокування наших частин, вся відповідальність з відходу десантників ляже не на солдатів, а на Генштаб». Снєгирьов підкреслив, що, перш за все, АТО «повинні визначитися зі статусом Росії - чи це країна-агресор, або країна-сусід».

«Якщо Україна з Росією просто сусіди, то перехід українських частин на їх територію - це не відхід, це тактичний маневр, вихід з оточення, але не зрада», - запевнив активіст.