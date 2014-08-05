Комбат "Донбасу": Єдине, що може зупинити Росію - це потік трун

Про це заявив в інтерв'ю Фокусу командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"Чому не арестовуются російські активи, чому не перервані економічні відносини?! У влади така позиція: цього не можна робити, тому що Росія піде на вторгнення. Але вторгнення поки невигідне самій Росії. І чим більше ми будемо захищатися, тим менше їй буде це вигідно. Єдине, що зараз може зупинити - це потік трун, які поїдуть з України в східному напрямку", - заявив Семен Семенченко.

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За його словами, українська армія майже не змінилася.

"Просто солдати психологічно вже готові воювати - це вже великий крок вперед, але в іншому нічого не змінилося: структура, організація, логістика на тому ж низькому рівні, як і раніше. Потрібно негайно переходити з радянської моделі на модель НАТО. Навіть в умовах блокади з боку західних країн на передачу військових технологій та озброєння, нам треба виїжджати за рахунок діаспори, навіть за рахунок контрабанди, підкуповувати когось і т.д. Зараз мета виправдовує засоби", - підкреслює він.