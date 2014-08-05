У мережі з'явилося відео, як на Донбасі снаряд практично влучив у автомобіль
17:46, 05 серпня 2014Політика
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Відеореєстратор зафільмував, як в зоні АТО у дорогу перед машиною потрапляє снаряд.
Снаряд розірвався перед автомобілем / Скріншот відео
В мережі Інтернет з'явилося відео, як у автомобільжителя Донецька ледь не потрапив снаряд.
В дорогу перед машиною потрапляє снаряд, в наступну хвилину кадр змінюється, і на відео видно вже розбитий автомобіль, який, очевидно, в'їхав у воронку, що утворилася.
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Виходячи з коментарів за кадром, в результаті аварії ніхто не постраждав.
Як раніше повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з українськими прапорами вели обстріл житлових кварталів з метою провокації.
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Відео 1stVideoChannel
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