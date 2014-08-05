У мережі з'явилося відео, як на Донбасі снаряд практично влучив у автомобіль

В мережі Інтернет з'явилося відео, як у автомобільжителя Донецька ледь не потрапив снаряд.

В дорогу перед машиною потрапляє снаряд, в наступну хвилину кадр змінюється, і на відео видно вже розбитий автомобіль, який, очевидно, в'їхав у воронку, що утворилася.

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Виходячи з коментарів за кадром, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Як раніше повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з українськими прапорами вели обстріл житлових кварталів з метою провокації.

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