Житель Донецька привіз у міліцію знайдене на вулиці обгоріле тіло

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на прес-службу Донецького ГУ ГУМВС України в Донецькій області.

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