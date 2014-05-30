Житель Донецька привіз у міліцію знайдене на вулиці обгоріле тіло
18:44, 30 травня 2014Політика
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У Київський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що місцевий житель привіз у військову частину на вул. Стратонавтів обгоріле тіло невідомого чоловіка 35-40 років, яке підібрав на вул. Злітній.
У Донецьку знайшли тіло невідомого / REUTERS
Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на прес-службу Донецького ГУ ГУМВС України в Донецькій області.
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