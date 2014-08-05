Печерський суд постановив заарештувати Шойгу, Жириновського, Зюганова, Миронова і Малафєєва

Вони підозрюються у фінансуванні терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також у закликах до порушення територіальної цілісності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Крім того, суд виніс рішення щодо вилучення та арешту спеціального військового автомобіля «Тигр», який Жириновський подарував терористам «ЛНР».

Водночас Генпрокуратура підготує та направить через Міністерство закордонних справ України до МЗС Росії відповідні документи в рамках надання двосторонньої правової допомоги щодо вручення вказаним особам повідомлень про підозру та необхідність їхньої явки для надання показів у відкритих проти них кримінальних провадженнях.

Також ГПУ готуватиме документи про оголошення вказаних політиків у міжнародний розшук, підкреслили в прес-службі.

Читайте такожУкраїна отримала беззаперечні докази причетності Шойгу до передачі зброї терористамЯк повідомляв УНІАН, раніше МВС відкрило кримінальне провадження проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу, депутатів Держдуми Росії Володимира Жириновського, Геннадія Зюганова, Сергія Миронова та бізнесмена Константина Малафеєва за підозрою у фінансуванні та організації незаконних збройних формувань на території України.

Читайте такожМВС викликало на допит Жириновського, Зюганова та ШойгуРішення суду про їхній арешт потрібно для направлення документів про розшук в Інтерпол.